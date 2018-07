Lippi 'fiducia in Italia Mancini'

ROMA, 9 LUG - ''Francia e Inghilterra hanno lavorato davvero bene. Il ct inglese è stato capace di fondere quello che hanno portato i vari Mourinho e Guardiola. Sono diventati una squadra, ora sanno ripartire e dureranno nel tempo. Io però sono convinto che noi abbiamo degli ottimi giovani e un ct esperto''. A 12 anni di distanza dalla conquista dei Mondiali a Berlino l'ex ct della Nazionale Marcello Lippi lancia l'Italia di Roberto Mancini: ''Sono fiducioso che questo gruppo e questo allenatore riuscirà a costruire una squadra altrettanto importante come la Francia e l'Inghilterra''. Parlando delle prospettive degli azzurri ai microfoni di radio Anch'io lo sport Lippi aggiunge ''abbiamo un numero di giocatori importante e di buona qualità. Abbiamo bravi giovani in tutti i reparti. Hanno bisogno di un allenatore che ha in mente un calcio propositivo e soprattutto offensivo. Mancini, sono sicuro, costruirà una squadra importante e poi ci vorrà equilibrio''