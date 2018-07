Golf:La gioia di Na 'successo mi ripaga'

ROMA, 09 LUG - "Aspettavo da tempo questa vittoria che finalmente è arrivata. Ci sono andato vicino diverse volte, rimediando molte delusioni. Stavo per rassegnarmi e ad un certo punto della carriera ho temuto di non riuscire più a tornare al successo. Le sofferenze rimediate in questi anni sono indescrivibili, eppure questa gioia mi ripaga di tanti sacrifici e amarezze". Questa la soddisfazione di Kevin Na dopo il trionfo, il secondo in carriera sul PGA Tour, al The Greenbrier di golf. Nel West Virginia (Stati Uniti) il 34enne naturalizzato americano è tornato alla vittoria dopo un digiuno che durava da 7 anni e precisamente dal 2011, anno dell'ultimo acuto allo Shriners Hospitals for Children Open.