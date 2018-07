Vela: Albano vicecampionessa mondiale

TRIESTE, 8 LUG - Carolina Albano (Cv Muggia) è vicecampionessa del mondo 2018 per la classe olimpica Laser Radial Under 21 di vela. L'atleta triestina ha infatti vinto la medaglia d'argento nelle acque della Baia di Danzica (Polonia), stabilendo il iglior risultato di sempre per un atleta azzurro nella classe Laser Radial U21. Dopo una serie di 12 prove in cui la Albano ha sempre ottenuto buoni risultati, oggi si sono svolte le ultime due regate con le quali ha conquistato il secondo gradino del podio. A vincere è stata l'atleta danese Anna Munch, al terzo posto si è classificata l'australiana Elyse Ainsworth. L'altra italiana in gara, Matilda Talluri, (Cn Livorno) ha chiuso la manifestazione al 13/o posto. "Fino all'ultimo ho lottato per l'oro. Abbiamo regatato sia con vento leggero che con vento forte, oscillante e pulsante, molto difficile da interpretare - ha commentato Carolina Albano -. Sono comunque molto contenta per il buon campionato che ho disputato su un campo molto difficile".