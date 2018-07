Mondiali: notte di festa in Croazia, ora il Paese sogna

ZAGABRIA, 8 LUG - In Croazia si e' festeggiato tutta la notte dopo la vittoria sui padroni di casa della Russia e il passaggio della nazionale a scacchi alle semifinali del Mondiale di calcio. Un intero Paese ora sogna davvero e al termine della nuova drammatica roulette dei rigori e dopo l'ultimo tiro dal dischetto messo a segno dai croati, la gioia e' esplosa irrefrenabile e migliaia di persone hanno invaso strade e piazze delle principali citta' del paese. In un mare di bandiere nazionali, tra cori festanti e fumogeni, dalla capitale Zagabria a Spalato, da Osijek a Zara a Dubrovnik e alle spiagge della Dalmazia la folla ha celebrato alla grande la qualificazione alle semifinali mondiali, la seconda volta dopo quella di vent'anni fa ai Mondiali di Francia dove la Croazia ottenne uno storico terzo posto. Alla festa non si e' sottratta la presidente Kolinda Grabar-Kitarovic, che dopo aver assistito in tribuna con una maglietta a scacchi biancorossi alla spasmodica conclusione dei calci di rigore accanto a uno sconsolato premier russo Dmitri Medvedev, e' andata a congratularsi con la squadra nello spogliatoio. Mentre la stampa esulta celebrando Modric e compagni - gli 'eroi di Soci' che stanno scrivendo una pagina di storia nel calcio croato - i protagonisti sul campo abbandonano la prudenza e cominciano a sognare in grande. "Se siamo arrivati fin qui e' normale che vogliamo andare ora fino in fondo", ha detto lo juventino Mario Mandzukic. "Siamo pronti a dare tutto pur di farcela". I media sottolineano al tempo stesso il pianto di gioia del ct Zlatko Dalic, scoppiato in lacrime liberatorie al termine del dramma-rigori. "Non piango spesso, ma ho motivo di piangere, la Croazia e' in semifinale", ha detto.(ANSA).