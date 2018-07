Ciclismo:Cini e Leonardi vincono la Gaul

TRENTO, 8 LUG - A Trento si è svolta la 13/a edizione de "La Leggendaria Charly Gaul-Uci Gran Fondo World Series", vinta, nel percorso di 141 km e 4000 metri di dislivello, da Fabio Cini. Un'autentica impresa quella del toscano, capace di tenere dietro il vincitore dello scorso anno Stefano Cecchini. In terza posizione della gara nata per onorare le gesta del leggendario Charly Gaul nella tappa del Giro d'Italia del 1956, il vicentino Enrico Zen. Al femminile Jessica Leonardi ha trionfato in casa, su una stremata Barbara Lancioni e sulla slovena Erika Jesenko. Da Trento al Monte Bondone anche un percorso mediofondo di 57 km e 2000 metri di dislivello, con Francesco Avanzo a superare in volata il "collega" Andrea Zamboni, mentre sul gradino più basso del podio si è piazzato Stefano Borgese. Nel mediofondo femminile l'esperta Olga Cappiello ha sopraffatto la giovane compagna di squadra Deborah Rosa, terza Milena Felici.