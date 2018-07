Mondiali: presidente serbo,tifato Russia

BELGRADO, 8 LUG - Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto di aver tifato per la Russia alla partita dei mondiali persa ai rigori dai padroni di casa contro la Croazia. "Ho tifato per la Russia. Alcuni mi hanno criticato. E' un mio diritto. La Serbia e' una società democratica nella quale ognuno può tifare per chi vuole", ha detto Vucic. "Anche per altre migliaia di volte in una partita del genere tiferei per la Russia", ha aggiunto Vucic, il cui Paese è legato da tradizionali e storici rapporti di alleanza e amicizia con Mosca.