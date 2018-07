The Greenbrier, Kraft e Varner in vetta

ROMA, 8 LUG - Sfida apertissima e tutta americana al The Greenbrier, torneo del PGA Tour di golf. Dove Kelly Kraft è stato agganciato in vetta da Harold Varner III. I due leader, a 18 buche dal termine, con 196 (-14) precedono in classifica i connazionali Xander Schauffele (campione in carica) e Kevin Na (3/i con 197, -13). Sul percorso dell'Old White TPC (par 70), a White Sulphur Springs nel West Virginia (Stati Uniti), è fermo in 5/a posizione Sam Saunders (198, -12). Mentre è tornato prepotentemente in corsa per il titolo Bubba Watson, 6/o (199, -11) insieme a Joel Dahmen e all'indiano Anirban Lahiri, unico "intruso" in una sfida per la vittoria tutta americana. E' al 21/o posto della classifica, invece, Jim Furyk. Il capitano degli States alla prossima Ryder Cup (28-30 settembre a Parigi) con 203 (-7) è davanti a Phil Mickelson (38/o con 205, -5), uno dei grandi favoriti della vigilia.