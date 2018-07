Motonautica: Dubai Police vince gara 1

STRESA, 7 LUG - Dopo aver conquistato la Pole Position, Dubai Police vince Gara 1 del Gran Premio d'Italia Uim Xcat in partnership con Baia Blu d'Oriente e Alisports.com. L'imbarcazione guidata da Arif Al Zaffain e Nadir Bin Hendi ha mantenuto il comando per tutta la gara, davanti ad uno pubblico entusiasta e numeroso. Seconda Abu Dhabi 4 (Shaun Torrente e Faleh Al Mansoori), mentre 222 Offshore (Giovanni Carpitella e Darren Nicholson) si è classificato in terza posizione. Appena sceso dalla barca Carpitella si è detto entusiasta: "E' stata una gara dura e non era facile recuperare quattro posizioni, ma abbiamo una barca molto competitiva ed oggi abbiamo ottenuto un risultato importante. E il presidente Uim Raffaele Chiulli che ha premiato i primi tre insieme a Vincenzo Iaconianni (Presidente Fim) e a Giuseppe Bottini (Sindaco di Stresa) ha aggiunto che ''la giornata ha dimostrato che la motonautica mondiale è uno sport entusiasmante. La grande accoglienza ed il calore del pubblico ne sono la testimonianza''.