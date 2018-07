Ciclismo: a Porro la Dolomiti Superbike

VILLABASSA (BOLZANO), 7 LUG - Un finale mozzafiato con i primi cinque racchiusi in appena cinque secondi: la 24esima Südtirol Dolomiti Superbike se l'aggiudica il neo campione italiano marathon, Samuele Porro (4.31'27") del Team Trek-Selle San Marco. Il biker comasco precede di 1"1 l'esperto iridato marathon Alban Lakata e quindi Leonardo Paez. In campo femminile successo dell'austriaca Christina Kollmann Forstner (5.17'21") davanti alla campionessa italiana Mara Fumagalli ed alla finlandese Sini Alusniemi. Nella 60 km la spunta il cellese Marco Rebagliati, su Paolo Colonna e sull'austriaco Simon Schupfer. Podio altoatesino in campo femminile: Anna Obeparleiter si lascia alle spalle la motocrossista Eva Maria Gatscher ed Elisabeth Steger. Presente anche l'ex campione del mondo su strada Cadel Evans. Si è piazzato 45° assoluto (5.17'28"). "Nel finale - il campione australiano ha detto - mi ha raggiunto la prima donna gridando in italiano 'prima donna, prima donna …' e mi sono fatto da parte".