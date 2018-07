F1: Silverstone, incidente a Hartley

ROMA, 7 LUG - La terza sessione di prove libere del Gp di F1 di Silverstone, è stata brevemente sospesa per un brutto incidente al pilota della Toro Rosso Brendon Hartley, che ha perso il controllo della sua vettura dopo il cedimento della sospensione sinistra ed è finito violentemente contro le barriere. Il pilota è al centro medico del circuito per un controllo, dove ci è arrivato con i suoi piedi, peraltro lui stesso via radio dopo l'impatto ha rassicurato il suo box dicendo 'è tutto ok'. Controlli soprattutto sulle sospensioni sono in corso da parte della Toro Rosso anche sull'altra vettura del team, quella di Pierre Gasly.