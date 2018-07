Tassista droga e deruba reporter a Mosca

MOSCA, 7 LUG - Brutta avventura a Mosca per un commentatore della britannica BBC, drogato e derubato dei suoi averi da un tassista. L'uomo - l'identità non è al momento conosciuta - ha infatti fermato una vettura in pieno centro, nei pressi del teatro Bolshoi, e dopo essere salito a bordo il conducente gli ha offerto una tazza di caffè. "Il cittadino britannico ha bevuto il caffè, ha perso la coscienza e si è svegliato fuori dalla stazione della metropolitana Dinamo, senza il suo cellulare e le carte bancarie", ha raccontato una fonte di polizia a Interfax. Più tardi ha scoperto che dalla sua carta sono state ritirate oltre 500 sterline. In tutto il valore del furto ammonta a 1.000 sterline. La caccia al tassista-malvivente è in corso. Interfax precisa di non aver ottenuto una conferma ufficiale dalla polizia.