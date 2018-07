Empoli, dal Palermo arriva La Gumina

EMPOLI (FIRENZE), 6 LUG - Antonino La Gumina è un nuovo giocatore dell'Empoli. L'attaccante arriva dal Palermo per 9 milioni di euro, cifra più alta mai pagata dal club azzurro nella sua storia. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. La Gumina, nato il 6 marzo 1996, è cresciuto nel settore giovanile rosanero e ha esordito in prima squadra, in serie A, il 4 aprile del 2015 in occasione di Palermo-Milan. Dopo un anno di prestito a Terni nella scorsa stagione in rosanero ha collezionato 33 presenze e 12 reti. Nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche e poi, probabilmente lunedì, mettersi a disposizione di Andreazzoli.