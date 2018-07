Sassuolo, due operazioni in uscita

SASSUOLO (MODENA), 6 LUG - Due operazioni in uscita per il Sassuolo nel giorno del raduno. E' ufficiale il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto del centrocampista Luca Mazzitelli ('95) al Genoa. La cessione più importante, non ancora ufficializzata ma certa, è il passaggio a titolo definitivo del difensore Francesco Acerbi alla Lazio. Le due società avrebbe trovato un accordo sulla cifra di 10 milioni di euro. Acerbi, che aveva disertato nei giorni scorsi le visite mediche e che oggi non era presente al raduno del Sassuolo, da tempo aveva manifestato l'intenzione di andare via. E quella della Lazio era la destinazione a lui più gradita.