Giochi'26: Malagò, valutiamo al meglio

ROMA, 6 LUG - "Condivido in pieno quanto dichiarato dal Sottosegretario Giancarlo Giorgetti sulla candidatura ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Sarà ora cura e dovere del Coni preparare al meglio tutte le valutazioni sulla base di quanto espresso oggi dal Governo. Martedì in Giunta e Consiglio Nazionale affronteremo la questione e potremo avere le idee più chiare sul percorso da seguire". E' quanto dichiara in una nota il presidente del Coni Giovanni Malagò.