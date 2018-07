Giochi'26: Giorgetti, il Coni rifletta

ROMA, 6 LUG - "Se mi aspetto che il nome della città candidata possa arrivare già dal Consiglio del Coni del 10 luglio? No, penso che il Coni potrebbe riflettere adeguatamente rispetto alla posizione che ha assunto il governo". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine del convegno SFactor organizzato dal Csi, dopo che stamane era andato in scena il Consiglio dei ministri in cui si è dibattuto anche di Olimpiadi invernali. "Se le Olimpiadi sono più vicine dopo questo Cdm? Beh, direi più vicine. Se dicevamo di no erano più lontane. Invece così vediamo.."