Mondiali: Sampaoli, verso rescissione

ROMA, 6 LUG - Il flop mondiale in Russia porterà al divorzio tra l'Argentina e il ct Jorge Sampaoli. Secondo lo spagnolo 'Marca' le parti starebbero studiando la rescissione consensuale. "Sampaoli non sarà più il ct - scrive il giornale iberico - Uno, perché nell'AFA (la Federcalcio argentina, ndr) non lo vogliono né il presidente 'El Chiqui' Tapia, né il suo uomo di fiducia e presidente del Boca, Daniel Angelici. E due, perché il tecnico, al di là del silenzio post eliminazione, non vuole comunque lasciarsi male con la federazione e i giocatori,t tornare su qualche panchina in Europa a inizio stagione e non rimetterci troppo". Se Sampaoli non si dimettesse, l'AFA dovrebbe risarcirlo con 9,1 milioni di dollari. Ma se lo facesse fra un anno, dopo la Coppa America 2019, la cifra scenderebbe a 1.5 milioni di dollari. "Ma questo non succederà - scrive ancora 'Marca' - La cosa logica è una negoziazione tra le parti".