Inghilterra: Vardy in dubbio per Svezia

SAN PIETROBURGO, 6 LUG - L'attaccante dell'Inghilterra Jamie Vardy ha potuto partecipare solo in parte all'allenamento odierno nel ritiro di San Pietroburgo e difficilmente sarà disponibile per la sfida dei quarti di finale domani contro la Svezia. Il bomber del Leicester si è infortunato durante la partita degli ottavi vinta ai rigori sulla Colombia, dove era entrato alla fine dei tempi regolamentari. Per lui, un problema all'inguine che non sembra ancora risolto. Stamani, dopo il riscaldamento con i compagni, ha rinunciato al resto dell'allenamento.