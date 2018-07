Marca, Ronaldo ha dato parola ad Agnelli

ROMA, 6 LUG - "Cristiano Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea Agnelli". Così apre il quotidiano sportivo spagnolo Marca, che dà per sostanzialmente fatto l'accordo tra il fuoriclasse portoghese e la Juventus, con un 'sì' che vale come una firma. Ronaldo - sottolinea Marca - è stato convinto dagli argomenti del n.1 bianconero e dal rispetto mostrato nei suoi confronti, comportamento opposto a quello di Florentino Perez. Per Cr7, spiega il quotidiano, la decisione di lasciare il Real non è legata ai soldi, ma appunto al 'rispetto'.