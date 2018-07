Ronaldo grato a Real se lo lascia andare

ROMA, 6 LUG - Cristiano Ronaldo sarebbe "eternamente grato" al Real Madrid se lo lasciasse andare via. A dirlo l'agente di Cr7, Jorge Mendes, che al quotidiano portoghese Record ha spiegato che Ronaldo sarebbe grato a "club, presidente, direttori, staff medico, a tutti i lavoratori senza eccezione e tutti i fan del Real Madrid in tutto il mondo". I media locali in Spagna e in Italia sostengono che Ronaldo abbia già raggiunto un accordo con la Juventus, anche se nessuno dei due club ha ufficialmente confermato i negoziati. Mendes nei giorni scorsi, sempre su Record, ha detto che se Ronaldo andrà via "sarà solo una nuova fase e una nuova sfida nella sua brillante carriera". Il quotidiano spagnolo Marca, invece, già pensa all'addio a Ronaldo che dovrà essere 'all'altezza' dei risultati ottenuti dal campione nei 9 anni con i blancos, e per tentare di far dimenticare il trattamento riservato a Casillas: un simbolo del Real lasciato andar via in sordina.