La Val di Sole capitale canoa italiana

ROMA, 5 LUG - Val di Sole, capitale della canoa italiana. Sabato 7 e domenica 8 luglio, nella trentina Contre di Caldes sul fiume Noce, è in programma il campionato nazionale di discesa sprint per le categorie giovanili. Sabato si contenderanno il titolo gli atleti della categoria Junior; domenica sarà dedicata alla sfida tricolore della categoria Ragazzi. La manifestazione sportiva è organizzata dal Canoa Club Pescantina in collaborazione con la locale associazione sportiva RKC Val di Sole e la collaborazione di Hydro Dolomiti Energia. Tra le favorite Alice e Cecilia Panato, figlie del già campione mondiale Vladi Panato del CC Pescantina e Leonardo Pontarollo della società trentina Caldonazzo.