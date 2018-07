Roma: Bruno Peres fuori da lista ritiro

ROMA, 5 LUG - Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. Assenti i nazionali impegnati per il Mondiale in Russia (Alisson, Fazio e Kolarov si aggregheranno a ridosso del tour in America) oltre ad alcuni elementi al centro di trattative di mercato. Tra questi soprattutto il terzino Bruno Peres, vicino al passaggio al San Paolo. Fuori dalla lista anche l'altro brasiliano Castan, Gyomber e alcuni giovani come Ponce e Nura. Ad eccezione di Zaniolo (che sarà impegnato in Finlandia per l'Europeo U19), tutti convocati i nuovi acquisti Bianda, Coric, Cristante, Kluivert, Marcano, Mirante, Pastore e Santon. La preparazione estiva della Roma comincerà lunedì mattina e proseguirà successivamente con il tour negli Stati Uniti dove i giallorossi prenderanno parte alla 'International Champions Cup 2018' affrontando Tottenham (25 luglio, San Diego), Barcellona (31 luglio, Dallas) e Real Madrid (7 agosto, New York).