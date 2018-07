Wimbledon,Nadal e Djokovic al 3/o turno

LONDRA, 5 LUG - Rafael Nadal e Novak Djokovic approdano al terzo turno di Wimbledon: lo spagnolo, n.1 del mondo ma testa di serie n.2 dello Slam londinese, ha sconfitto per 6-4 6-3 6-4 il kazako Mikhail Kukushkin. Il serbo, 12/a testa di serie, ha invece battuto l'argentino Horacio Zeballos per 6-1 6-2 6-3. Fuori a sorpresa Marin Cilic: il croato n.3 del seeding ha ceduto in rimonta in 5 set (3-6 1-6 6-4 7-6 7-5) all'argentino Guido Pella. Il match era stato interrotto ieri sera per la pioggia.