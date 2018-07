Real convoca agente 'CR7', attesa svolta

ROMA, 4 LUG - A ore si conoscerà il futuro di Cristiano Ronaldo e se, cosa di cui parla da giorni, lascerà davvero il Real Madrid per approdare alla Juve. Florentino Perez, presidente del club spagnolo, ha rotto gli indugi e, come scrive il sito online di Marca, ha convocato con urgenza Jorge Mendes, agente del portoghese, che si trova all'estero. L'incontro dovrebbe svolgersi nelle prossime ore e sarà decisivo per capire se Ronaldo lascerà la Spagna o se continuerà la propria esperienza con i 'blancos'. Verrà stabilito, inoltre, se c'è effettivamente l'intenzione, da parte di Perez, di appianare le divergenze e riprendere il dialogo per migliorare le condizioni contrattuali del giocatore, impegnandosi per trattenerlo, oppure se lo lascerà andare alla Juve che - secondo Marca - sarebbe il desiderio del giocatore. Il giornale precisa che Ronaldo è più lontano dal Real, e non per una questione di soldi, ma di rapporti con il club e in particolare con il presidente. Il giocatore si sente trascurato, molte cose lo hanno ferito.