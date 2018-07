Dumoulin: "Caso Froome gestito male"

ROMA, 4 LUG - "Il caso Froome è stato gestito molto male, è stato fatto un gran casino su questa vicenda. Adesso Froome è stato assolto, ma tutta la faccenda è caotica e sfortunata. Non è quello di cui il ciclismo ha bisogno in questo momento. Il tutto influenza negativamente la reputazione del nostro sport e capisco la gente che si allontana". Così Tom Dumoulin, sul caso Froome, in occasione della presentazione della Sunweb, la squadra della quale è capitano, per il Tour de France. "Sono triste - aggiunge - e capisco quei tifosi che si allontanano dal nostro sport". Già alla vigilia del Giro d'Italia, nello scorso maggio, l'olandese, vincitore della corsa rosa 2017, era stato molto duro con Froome, dicendo che "non avrebbe dovuto nemmeno presentarsi al via, in Israele".