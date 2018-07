Vela: Melges 40 Gp in Costa Smeralda

ROMA, 4 LUG - Scatteranno domani le regate per il One ocean Melges 40 Grand prix di vela, organizzato dallo Yacht club Costa Smeralda, con il supporto della Classe Melges 40. un anno fa questo monotipo così atteso debuttava nelle acque di Porto Cervo, con il successo dell'equipaggio italiano di Stig di Alessandro Rombelli. Edizione speciale, quella di quest'anno, che vede la regata intitolata all'iniziativa di sostenibilità ambientale One Ocean, lanciata dallo YcCS e divenuta una Fondazione. Non solo la 40, ma tutte le Classi Melges, da quest'anno contribuiscono, attraverso il patrocinio di Melges Europe, alla mission della Fondazione One ocean, promuovendo in ogni tappa i principi della Charta Smeralda. Il team svedese di Inga di Richard Goransson, con Cameron Appleton alla tattica si presenta come l'equipaggio più in forma fino a questo punto della stagione. Stig di Alessandro Rombelli (con Francesco Bruni in pozzetto) insieme a Vitamina Cetilar di Andrea Lacorte, sono gli equipaggi dai colori italiani.