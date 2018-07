Dl dignità: 'preoccupazione' Lega Basket

BOLOGNA, 4 LUG - Anche la Lega Basket Serie A condivide la preoccupazione della Lega Calcio sul 'Decreto legge Dignità' e le norme che vietano la pubblicità da parte delle aziende di scommesse. "Fermo restando l'impegno a combattere la ludopatia, come rappresentante del basket di vertice professionistico e come tale sottoposta alla Legge '91-1981'" la Lega Basket "ritiene che queste misure non portino un reale contributo a questa lotta ma abbiano semplicemente la conseguenza di impattare negativamente sui bilanci dei club della Serie A". La Lega ricorda poi che nella stagione appena conclusa alcune sue società avevano siglato accordi di sponsorship e partnership con aziende del settore betting e evidenzia come "il divieto porterebbe un danno non solo ai club ma di conseguenza anche alla stessa Lega" in un settore dove "per la prima volta nella sua storia, ha assegnato i diritti betting della Serie A sul territorio italiano per le prossime due stagioni ad un importante operatore della comunicazione".