'Cortina,Milano,Torino tutte potenziali'

ROMA, 04 LUG - "Milano e Torino non le considero avversarie: sono due città eccezionali e chi dovrà scegliere dovrà scegliere tra due filosofie: neve o città metropolitane. Poi sarà giusto fare squadra, ma noi vorremmo che siano gli altri a dover fare squadra con noi. A noi rassicura il fatto che stavolta ci sono tre candidati potenziali. Questo anima il dibattito, non sarà una passeggiata". Così il Governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo aver illustrato al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità della candidatura ai Giochi invernali del 2026. Stamane aveva incontrato per lo stesso motivo il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti: "Che riscontro ho avuto da Malagò e Giorgetti? Quello che si ha con persone corrette quando si ha la responsabilità di dover dare indicazioni e poi decidere. Spero si valuti tecnicamente il dossier e la validità che può avere a livello internazionale. Quando si digita Cortina sui motori di ricerca si vedono le montagne"