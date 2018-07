Mondiali: Andersson, possiamo migliorare

ROMA, 4 LUG - Dove vuole arrivare la Svezia, al Mondiale? Per il ct Janne Andersson, vero demiurgo della qualificazione ai quarti, la nazionale che ha eliminato l'Italia ai playoff "può fare ancora meglio: in queste partite abbiamo lavorato bene in difesa e attuato i nostri piani, ma ora dobbiamo concentrarci sulla sfida di sabato all'Inghilterra, per far ancora meglio". Il segreto della Svezia, dice Andersson alla Fifa, "e' aver dimostrato che il calcio e' uno sport di squadra: e noi lo siamo".