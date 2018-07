Direttiva copyright, plauso Leghe A e B

MILANO, 4 LUG - Le Leghe di Serie A e B prendono posizione a favore della direttiva sul Copyright in votazione al Parlamento europeo, per "contribuire alla diversità culturale in Europa sostenendo e proteggendo contenuti di qualità, incluso i contenuti sportivi". "Le Leghe di Serie A e B - spiega un comunicato congiunto -, in piena condivisione con l'Associazione delle Leghe Professionistiche di Calcio Europee 'European Leagues', si uniscono ai maggiori rappresentanti delle industrie culturali e creative europee nella richiesta di introduzione di idonei strumenti normativi atti a contrastare il sempre più dilagante e pregiudizievole fenomeno della 'pirateria' e chiedono agli Onorevoli Membri del Parlamento Europeo di sostenere il mandato sul Diritto d'Autore nel Mercato Unico Digitale (Copyright Directive) che verrà votato in sessione plenaria dal Parlamento Europeo il prossimo giovedí 5 luglio".