Amatrice, pugilato aiuta la rinascita

ROMA, 4 LUG - "Non dimenticare" questa la parola d'ordine alla base del secondo memorial "Ko al terremoto per Amatrice" promosso per il prossimo 8 luglio ricordare il sisma che nell'estate del 2016 colpì Lazio Abruzzo Marche e Umbria e nello stesso tempo per rilanciare la voglia di rinascita e di crescita di questa terra e della sua gente. In programma tante iniziative a carattere culturale, enogastronomico e sociale, fra musica mercatini e raduni motoristici, e anche un evento promosso dalla federpugilato presso il Palazzetto dello Sport di Amatrice, completamente ristrutturato dal Coni, dove fra l'altro verrà proiettato il documentario 'Tizzo, storia di un grande campione' su Emiliano Marsili, alla quale seguiranno ben 15 incontri di boxe. "Noi siamo vivi grazie alla solidarietà e alle tantissime opere che si sono realizzate -ha detto l'ex sindaco Sergio Pirozzi- grazie agli aiuti dei cittadini. Domenica sarà un'occasione per aiutare le attività commerciali che fanno fatica a ripartire.