Universiadi: Malagò, rinviato al 13-7

ROMA, 3 LUG - "Per le Universiadi c'è un rinvio della cabina di Regia al 13 luglio, sempre qui a Palazzo Chigi con gli stessi protagonisti, per avere la certezza che si possano fare. Questo è lo stato dell'arte". È quanto riferisce il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della cabina di regia sulle Universiadi di Napoli 2019 andata in scena a Palazzo Chigi con diversi esponenti del Governo. "Il punto di discussione è che ad oggi manca un anno esatto - specifica il capo dello sport italiano - io mi occupo esclusivamente dell'aspetto sull'organizzazione sportiva e del know how, e invece c'è un problema evidente su dove collocare il villaggio con tutte le implicazioni della riuscita della manifestazione. Ci sono tutta una serie di ipotesi ma nessuna è certificata, di conseguenza fin quando non si hanno certezze assolute non si può dire che si andrà avanti. Fermo restando che è intenzione di tutti volerla fare".