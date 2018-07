Giochi'26:Coni'in attesa dossier Torino'

ROMA, 3 LUG - Dopo aver ricevuto in via ufficiale i dossier di Cortina e Milano ed aver incontrato il sindaco di Torino, Chiara Appendino, che ha illustrato il progetto della sua città mostrando stralci del dossier, il Coni - sottolineano fonti del comitato olimpico - è ora in attesa dell'invio ufficiale da parte del capoluogo piemontese candidato alle Olimpiadi invernali del 2026. Il termine per l'invio con posta certificata e' la mezzanotte di oggi.