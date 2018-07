Football americano: Italian Bowl a Parma

PARMA, 3 LUG - La 38/a Italian Bowl si giocherà allo stadio Lanfranchi di Parma: la finale nazionale della massima divisione del football americano in Italia è in programma alle 21 di sabato 7 luglio, al culmine di una due giorni al via venerdì sera con la terza divisione. Per la Coppa Italia Flag Football le eliminatorie sono sabato alle 13 e le finali domenica 8 luglio alle 9.30. Per la prima divisione, sabato sera si affronteranno i Seamen Milano, che arrivano imbattuti in finale, e i Giants Bolzano (otto vittorie e due sconfitte). Sabato pomeriggio, alle 16, si deciderà invece il vertice della seconda divisione, tra i Pretoriani Roma (nati dalla storica fusione dei Barbari Roma Nord con i Gladiatori Roma), sconfitti una sola volta in stagione, e i forti Warriors Bologna, imbattuti. Venerdì 6 alle 21 la finale della terza divisione è tra Ravens Imola, senza sconfitte in stagione, e gli Elephants Catania, che ambiscono al primo scudetto della propria storia.