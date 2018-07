Boom turismo sportivo, workshop a Capri

ROMA, 3 LUG - Una progressione costante quasi inarrestabile. I numeri del turismo sportivo all'inseguimento dei pellegrinaggi religiosi. Lo sport è elemento determinante in molti casi anche nei nuclei familiari nella scelta di viaggi e vacanze. Secondo dati dell'Osservatorio Turismo, il giro d'affari è stimato in 6.3 miliardi di euro con oltre 10 milioni di viaggi e oltre 60 milioni di pernottamenti in strutture ricettive italiane, 1,5 miliardi di euro è la spesa dedicata in Italia agli sport acquatici come vela, canoa e diving mentre 1 italiano su 4 sceglie la meta delle proprie vacanze anche in virtù dell'offerta sportiva. E' un flusso verso mete non sempre popolari o famose: gli appassionati raggiungono determinate località pur di praticare il loro sport preferito. E venerdì 13 luglio a Capri, nel complesso del Grand Hotel Quisisana, economisti, esponenti delle istituzioni politiche e sportive, manager e campioni dello sport discuteranno su "Turismo sportivo: un volàno per l'economia".