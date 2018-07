Bologna,ceduto Masina, arriva Falcinelli

BOLOGNA 2 LUG - Adam Masina è un nuovo giocatore del Watford. Il Bologna e il club inglese hanno ufficializzato il passaggio in Premier League del terzino sinistro di scuola rossoblù, che dopo un lungo tiramolla relativo al rinnovo di contratto in scadenza nel 2019 ha scelto di proseguire la carriera nel club inglese di proprietà della famiglia Pozzo. Al Bologna, per il trasferimento, andranno circa 4,5 milioni tra parte fissa e bonus. Intanto a Casteldebole sono iniziate le visite mediche e i test atletici in vista del primo allenamento in gruppo fissato per mercoledì. Al centro tecnico è arrivato pure l'attaccante Diego Falcinelli: entro domani è prevista l'ufficialità dello scambio con il Sassuolo per Federico Di Francesco. Hanno svolto visite e test Avenatti, Brignani, Da Costa, Falletti, Krejcì, Mbaye, Kingsley, Orsolini Santurro, Rabbui Stanzani, Cossalter. Domani, tra gli altri, toccherà a Destro e a Palacio, con l'argentino che siglerà anche il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2019.