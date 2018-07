Motonautica: Panatta punta su Caldarola

ROMA, 2 LUG - A pochi giorni dalla seconda tappa dell'UIM XCAT World Championship, che si terrà a Stresa sul Lago Maggiore dal 6 all'8 Luglio, l'ex tennista, campione del mondo di motonautica ed ex pilota di rally Adriano Panatta ha incontrato Nico Caldarola, ex rallista che a Stresa debutterà come pilota nel campionato XCAT. Parole di incoraggiamento da parte di Panatta per il debuttante Caldarola, un pilota che, secondo l'ex asso del tennis mondiale ''saprà mettere in difficoltà i suoi avversari. Con Nico ci conosciamo da tanti anni, visto che ho avuto anche il piacere di essere un suo allievo quando mi sono avvicinato al mondo del rally - ricorda Panatta - Nelle prime gare dovrà prenderci un po' la mano, ma sono sicuro riuscirà bene in questa esperienza, perché ha grande sensibilità ai comandi''. ''Sono conscio delle difficoltà che mi troverò a fronteggiare. Alla base di tutto deve esserci sempre il rispetto per le cose che non si conoscono'' ha dichiarato Caldarola.