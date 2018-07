Grenot "io italiana al 100%"

ROMA, 2 LUG - "Sono fiera di essere italiana, lo sono al 100%, ed è sempre un onore alzare il tricolore e farlo sventolare. Di politica però non parlo, quanto a Salvini non escludo nulla: se vuole incontrarmi bene, ma dopo gli Europei di Berlino. Adesso devo solo allenarmi". Libania Grenot, l'azzurra di Cuba che con altre tre atlete ha conquistato l'oro in staffetta ai Giochi del Mediterraneo parla così della vittoria multiculturale diventato un 'caso' dopo le parole di Saviano: "Sono la risposta italiana a Pontida".