Chimenti incorona Molinari,il più grande

ROMA, 02 LUG - "Quella realizzata da Francesco Molinari è la più grande impresa compiuta da un italiano nella storia del golf". Il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, celebra il primo trionfo in carriera sul PGA Tour dell'azzurro al Quicken Loans National. "Vincere in America -ha detto Chimenti- è proibitivo. Lo dicono le statistiche, come Chicco adesso giocano in pochi al mondo. Staccare di 8 lunghezze l'americano Ryan Armour è una dimostrazione di classe e forza. Francesco è un player straordinario, ha risolto i problemi col putt e nessuno può più fermarlo. Sono convinto che si manterrà per molto tempo su questi livelli. "Questo è un grande biglietto da visita per la Ryder Cup 2022, oserei dire stratosferico. I risultati danno ragione alla Federgolf in vista del grande appuntamento di Roma. Abbiamo investito tanto sulla terza competizione più importante al mondo e ne siamo orgogliosi. In queste ore ho ricevuto molte chiamate, tra quelle che più mi hanno fatto piacere quella del presidente del Coni Malagò".