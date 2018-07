A Molinari i complimenti di Tiger Woods

ROMA, 02 LUG - "Complimenti a Francesco Molinari per la grande vittoria". Tiger Woods elogia il 35enne azzurro, che proprio dalle mani di "The Big Cat" ha ricevuto il trofeo dopo il capolavoro compiuto nel Quicken Loans National di golf, torneo del PGA Tour. L'americano, che ha chiuso al 4/o posto della classifica (269, -11), staccato di 10 lunghezze dal piemontese (259, -21), ha dovuto rimandare nuovamente l'appuntamento con la vittoria che manca ormai dal 2013, anno dell'ultimo successo nel WGC-Bridgestone Invitational. "Sono contento del risultato finale - il commento della leggenda californiana - ma non completamente. Negli ultimi due giorni di gara ho realizzato molti birdie, sì, ma anche 13 bogey. Sono errori che non posso permettermi per realizzare il desiderio di tornare a vincere presto un torneo". E anche Justin Rose, campione olimpico di Rio 2016, si è complimentato con l'azzurro: "Congratulazioni a Francesco Molinari per la bella vittoria al Quicken Loans National".