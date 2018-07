Basket: Olanda-Italia 81-66

GRONINGEN (OLANDA), 1 LUG - L'Italia, priva di Della Valle fermato dall'influenza, perde contro l'Olanda per 81-66, ma vince comunque il girone D della prima fase davanti proprio agli olandesi e alla Croazia, che oggi ha battuto ed eliminato la Romania dalla corsa al Mondiale. A settembre si aprirà una nuova fase, quella decisiva. Italia, Paesi Bassi e Croazia comporranno il gruppo J insieme a Lituania, Polonia e Ungheria, qualificatesi in questo ordine nel girone C (Kosovo eliminato). Delle sei squadre in lizza, tre staccheranno il pass per il Mondiale cinese del prossimo anno. Solo la Lituania partirà a punteggio pieno, non avendo perso nessuna delle sei partite della prima fase. L'Italia è seconda con 10 punti, frutto di 4 vittorie e due sconfitte (secondo il regolamento Fiba, alla perdente si assegna un punto). Gli azzurri non potranno più affrontare Croazia e Olanda e disputeranno gare di andata e ritorno con Lituania, Polonia e Ungheria.