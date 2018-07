Tennis: Murray non giocherà a Wimbledon

LONDRA, 1 LUG - Forfait dell'ultima ora per Andy Murray, che si è ritirato dal tabellone di Wimbledon. Lo scozzese, alle prese con un lento recupero dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso gennaio, avrebbe dovuto affrontare martedì il francese Benoit Paire nel primo turno dei Championships. Ma nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi, oggi il due volte campione di Wimbledon ha deciso di non partecipare al torneo londinese. Al suo posto entra in tabellone lo statunitense Jason Jung, 29enne originario della California.