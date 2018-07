Moto: Marquez, gara pazza ad Assen

ROMA, 1 LUG - "E' stata una gara pazza, piena di adrenalina: queste sensazioni sono una delle ragioni per cui facciamo questo sport!". Marc Marquez si gode il successo ad Assen, dopo 26 giri vietati ai deboli di cuore. "Mi aspettavo qualcosa di simile, ma era nulla rispetto alla realtà - ha commentato lo spagnolo, sempre più leader del mondiale MotoGp - Eravamo un gruppo selvaggio, tutti contro tutti. Abbiamo dovuto attaccare e difendere, attaccare e difendere. È stato pazzesco. Era impossibile definire la strategia migliore, impossibile fare piani, quindi ho deciso di gettarmi nella lotta. Negli ultimi tre giri ho dato tutto, senza pensare alle gomme o al mondiale. Stavo cercando di limare il gruppo perché quando combatti per il titolo, vuoi solo il minor numero di corridori possibile davanti, ma è stato difficile. Solo quando ho visto di avere più di un secondo e mezzo di vantaggio prima dell'ultimo giro ho pensato 'ok, ce l'abbiamo fatta, finiamo questo giro'. E' stata una vittoria importante e 25 punti molto pesanti".