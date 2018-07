F1: Austria, Bottas si ritira

ROMA, 1 LUG - Ritiro al 14/o giro del Gp d'Austria di F1 per Vallteri Bottas: il finlandese della Mercedes si è fermato quando era in seconda posizione, secondo le prime impressioni per un problema al cambio. In testa resta Lewis Hamilton, davanti a Verstappen, mentre la Ferrari di kimi Raikkonen passa in terza posizione e quella di Sebastian Vettel in quinta.