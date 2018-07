Moto: vince Vinales,poi a Rins e Vinales

ROMA, 1 LUG - Marc Marquez ha vinto il gran premio d'Olanda, classe MotoGp. Sul podio con il campione del mondo, in sella alla Honda, anche Alex Rins (Suzuki) e Maverick Vinales (Yamaha). Quarto posto per la Ducati di Andrea Dovizioso. Quinto Valentino Rossi, con la seconda Yamaha ufficiale. Sesto posto per Cal Crutchlow, settimo per Jorge Lorenzo, che aveva vinto le ultime due gare.Al termine della gara più bella della stagione, con decine di sorpassi dal primo all'ultimo giro, Marquez ha consolidato la sua leadership nella classifica piloti: lo spagnolo sale a 140 punti, +41 su Valentino Rossi e +47 su Vinales.