Ics con Federginnastica,rinnovo impianti

ROMA, 1 LUG - Il presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, Andrea Abodi, e quello della Federazione ginnastica d'Italia, Gherardo Tecchi, hanno firmato la Convenzione 'Top of the sport', nella splendida cornice di 'Ginnastica in festa' alla Fiera di Rimini. L'accordo avrà durata triennale e consente a tutte le società affiliate, con la referenza della Federazione e il supporto del Fondo di garanzia, di accedere al Mutuo 'light' 2.0 per importi dai 10 mila ai 60 mila euro, per realizzare, ristrutturare e la riqualificare impianti sportivi, nonché acquistare nuove attrezzature sportive. La durata massima del finanziamento è di 7 anni, con una procedura istruttoria semplificata che rende più facile l'accesso al credito. Inoltre, l'accordo firmato consente alla Federginnastica, grazie al plafond di 30 milioni dedicato a Coni, Cip e Federazioni sportive nazionali, di ottenere finanziamenti a tasso zero restituibili in 15 anni per la realizzazione o il miglioramento di centri federali e l'acquisto attrezzature sportive.