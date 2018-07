Moto 3: Martin vince il Gp d'Olanda

ROMA, 1 LUG - Jorge Martin, su Honda, ha vinto il Gran premio d'Olanda, ad Assen, nella Moto 3. Il pilota spagnolo, con il tempo di 37'56"485, ha preceduto sul traguardo il connazionale Aron Canet (Honda), in ritardo di 0"665, e l'italiano Enea Bastianini (Honda), a 0"718. Ai piedi del podio olandese l'altro spagnolo, Jaume Masia, su Ktm, quarto a 10"842, mentre il ceco Jakub Kornfeil, sempre in sella a una Ktm, non è andato oltre il quinto posto, staccato di 10"953; sesto, invece, Lorenzo Dalla Porta, su Honda, a 11"321. Martin adesso guida la classifica mondiale, con 105, davanti a Marco Bezzecchi, fermo a 103 e oggi caduto proprio all'ultimo giro, al culmine di una battaglia molto accesa con lo spagnolo della Honda.