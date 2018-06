F1 Austria: Hamilton,secondo posto buono

ROMA, 30 GIU - "Non male, sono contento. Valtteri ha disputato un primo giro incredibile, mentre io ho commesso un errore. Posso dirmi contento del secondo tentativo, ottimo risultato per il team e Valtteri se lo meritava". Lewis Hamilton si complimenta con il compagno di squadra per la pole nel Gp d'Austria di F1. E Bottas racconta così la propria qualifica: "Durante tutto il week-end abbiamo compiuto un bel progresso con il set-up. Abbiamo visto gli sviluppi, abbiamo bilanciato la macchina, che è andata benissimo. Nell'ultimo giro sapevo di avere ancora qualcosa in più e quei millesimi sono stati fondamentali. Spero di partire bene e non avere problemi alla prima curva, per puntare alla vittoria. Ho più fame di tutti gli altri, qui, sulla griglia, e voglio vincere".