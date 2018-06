Figc, Nicchi 'Coni ascolti arbitri'

ROMA, 30 GIU - "Quella sul diritto di voto in consiglio federale è una battaglia di democrazia, vogliamo difendere ciò che ci spetta e continuiamo a lavorare per chiedere l'indizione delle elezioni. Poi ci sarà un presidente, un consiglio federale e spero anche il diritto di voto per gli arbitri: lo abbiamo meritato con i successi ottenuti, auspico che il 10 luglio al Coni stiano attenti da valutare la nostra richiesta". Lo dice il presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, nella conferenza stampa sui nuovi organici andata in scena in Federcalcio. "In giro per l'Italia ognuno si chiede che senso abbia togliere agli arbitri quel poco che hanno conquistato attraverso i successi ottenuti, non ne vediamo la necessità", ha aggiunto il numero uno dell'Aia.