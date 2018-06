Mondiali,ct Russia 'con Spagna no paura'

MOSCA, 30 GIU - "Dalle statistiche sappiamo che la Spagna tende a dominare il possesso palla. Sappiamo che dovremo cercare le nostre occasioni e siamo preparati per coglierle". Così il ct russo Stanislav Cherchesov alla vigilia della partita contro la Spagna, che si giocherà domani allo stadio Luzhniki di Mosca. "Abbiamo studiato lo stile di gioco della Spagna e ci adatteremo" ha affermato il ct, che in serata discuterà gli ultimi dettagli tattici con i giocatori. Cherchesov ha definito i risultati della Russia nei Mondiali un "successo intermedio", aggiungendo che l'ultima sconfitta contro l'Uruguay non ha intaccato la sicurezza della squadra. "Contro l'Uruguay eravamo in svantaggio numerico ma abbiamo saputo comunque reagire. Alla fine ero frustrato ma non abbiamo perso sicurezza".