Mondiali: Salah accolto come re al Cairo

IL CAIRO, 30 GIU - E' stato necessario l'intervento della polizia per contenere l'entusiasmo di migliaia di tifosi egiziani radunati davanti alla casa di Mohamed Salah, "il re d'Egitto", come qualche giornale locale ha definito l'idolo del calcio locale che ha capitanato la Nazionale dei faraoni ai Mondiali di calcio in corso in Russia. Appena rientrato dalla Russia, dopo la sfortunata performance - partita con l'Uruguay saltata per un infortunio, un gol contro la Russia e uno all'Arabia Saudita, tutti e tre incontri persi - Salah ha raccolto ugualmente grandi espressioni di ammirazione e sostegno dopo che un tifoso lo ha seguito dalla moschea - nella quale era andato a pregare - fino a casa sua, alla periferia est del Cairo, e ne ha postato l'indirizzo su Facebook. Firme sulle t-shirt, foto con i fan, selfie e tutti i rituali tipici della tifoseria si sono susseguiti anche quando poi @MoSalah (questo l'accattivante nickname usato dai blogger) con la famiglia ha raggiunto l'aeroporto per partire in direzione Libano.